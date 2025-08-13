Иллюстративное фото

Еще одна группа украинских детей была возвращена из оккупации в рамках инициативы Bring Kids Back UA. У каждого из них ужасный опыт: в частности, изоляция, угрозы, унижение и страх

Об этом сообщает операционная директор Bring Kids Back UA Дария Заривна, передает RegioNews.

Среди группы есть мальчик пяти лет, который видел, как во время атаки дрона погибла его мать, а отец потерял ноги. Также трое детей, родители которых отказывались оформлять российские документы: поэтому они практически не выходили из дома, чтобы не попадаться на глаза кафиров лишний раз. Вернулись также двое братьев-подростков: они даже в оккупации пели в школе гимн Украины, несмотря на запреты.

Еще одна женщина с маленькой дочерью жила на заминированной улице. Постоянно она боялась обысков и проверок.

"Сегодня все они наконец-то на свободной территории Украины. Некоторые из них впервые за почти три года обняли своих мам. Сейчас все они получают помощь с психологической реабилитацией, оформлением документов, жильем, устройством на обучение и тому подобное", - говорит Дарья Заривна.

Напомним, ранее в Украину вернулся 17-летний парень, длительное время находившийся на временно оккупированной территории, а затем оказавшийся в России. После нескольких лет скитаний он наконец встретился с мамой и сестрой, которые все это время ждали его в Украине.