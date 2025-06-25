фото: Телеграмм/Андрей Ермак

Подростка, которого война разлучила с близкими в 2022 году, вернули в рамках инициативы Bring Kids Back UA

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Семнадцатилетнему украинцу, которого война разлучила с семьей в 2022 году, удалось вернуть на родину. Парень долгое время находился на временно оккупированной территории, а затем оказался в России. После нескольких лет скитаний он наконец встретился с мамой и сестрой, которые все это время ждали его в Украине.

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История возвращения стала возможной благодаря реализации государственной инициативы Bring Kids Back UA, которую основал Президент Украины. Непосредственное участие в возвращении ребенка приняла Украинская сеть за права ребенка.

Инициатива Bring Kids Back UA направлена на восстановление прав детей, незаконно вывезенных или оставшихся без родительской опеки из-за войны. Сегодня в Украине продолжается системная работа над возвращением каждого ребенка, который оказался за пределами государства против собственной воли.

Напомним, после аварии во Франции домой вернулись 40 украинских подростков.