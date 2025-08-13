Ілюстративне фото

Ще одну групу українських дітей повернули з окупації в межах ініціативи Bring Kids Back UA. У кожного з них жахливий досвід: зокрема, ізоляція, погрози, приниження та страх

Про це повідомляє операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає RegioNews.

Серед групи є хлопчик п'яти років, який бачив, як під час атаки дрона загинула його мати, а батько втратив ноги. Також є троє дітей, батьки яких відмовлялись оформлювати російські документи: тому вони практично не виходили з дому, щоб не потраплятися на очі окупантам зайвий раз. Повернулись також двоє братів-підлітків: вони навіть в окупації співали в школі гімн України попри заборони.

Ще одна жінка з маленькою донькою жила на замінованій вулиці. Постійно вона боялась обшуків та перевірок.

"Сьогодні всі вони нарешті на вільній території України. Дехто з них уперше за майже три роки обійняв своїх мам. Зараз усі вони отримують допомогу з психологічною реабілітацією, оформленням документів, житлом, влаштуванням на навчання тощо", - каже Дарія Зарівна.

Нагадаємо, раніше до України повернувся 17-річний хлопець, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території, а згодом опинився в Росії. Після кількох років поневірянь він нарешті зустрівся з мамою і сестрою, які увесь цей час чекали на нього в Україні.