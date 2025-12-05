В субботу и воскресенье в Украине прогнозируют от 3 мороза до 11 градусов тепла
В ближайшие выходные будут холоднее обычного
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, в ночные часы температура воздуха будет составлять от 2 тепла до 4 мороза, в течение дня 6-7 декабря ожидается +2…+6 градусов, в Закарпатье и юге Крыма воздух прогреется до +7…+11 градусов.
Антициклон будет определять везде в Украине без осадков, но ожидается порывистый ветер.
В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая, прохладная погода. Ночью -1...-3 градуса, днем +1...+4 градуса.
Ранее синоптики сообщали о погоде на Новый год. По прогнозам, зима 2026 года в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.
