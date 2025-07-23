Зеленский разрушил движение Украины в ЕС, когда настал момент обойти венгерское вето Орбана

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Закон об уничтожении независимости НАБУ и САП, который Президент Владимир Зеленский подписал во вторник вечером, нанес критический удар по процессу европейской интеграции Украины

Об этом сообщает Европейская правда, сообщает RegioNews.

Брюссель до последнего момента пытался это предотвратить. Еврокомиссар Марта Кос лично позвонила вице-премьеру Тарасу Качке и предупредила о последствиях. Хотя вряд ли он сам этого не понимал. В конце концов, оценка специалистов по европейской тематике единодушна: за последние дни Украина подошла вплотную к тому, чтобы убить свои шансы на открытие содержательных вступительных переговоров с ЕС, а возможно, и пересекла эту линию.

Киев имеет контраргумент. Мол, пауза в движении в ЕС – это вина Евросоюза, а не Украины. Мол, мы все выполнили, но уперлись в вето Венгрии. И ирония судьбы в том, что как раз в июле у Украины появился шанс пробить эту стену.

В Брюсселе были готовы на тектонический сдвиг в отношении не только Украины, но и процедуры вступительных переговоров как таковой.

"По сути, в ЕС планировать "бросить" Орбана и обойти его вето", - говорится в сообщении.

Была назначена даже дата открытия первого кластера. Зеленский знал об уникальной возможности, с конца июня лично участвовал в договоренностях о ней.

Тут из Украины полился вал негативных новостей: атака на Бюро экономической безопасности (БЭБ), политически мотивированное преследование Шабунина и замена евроинтеграционного блока правительства.

На этом фоне ровно неделю назад Киев получил сообщение: готовности к альтернативному плану пока нет, его отложили на осень. возразить.

Но все это не важно после событий этой недели.

Президент Зеленский, зная о сдвигах в ЕС, не только не прекратил, но и усилил атаку на реформы. Разрушение независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пересекли красные линии для ЕС. И сейчас наличие либо отсутствие венгерского вето уже не имеет решающего значения. Грязную работу вместо Виктора Орбана проделала сама Украина.

В ЕС рассчитывали и на взаимное движение со стороны Украины, и оно было. Но сейчас это в прошлом.

"После последних действий Зеленского у части европейцев сложилось впечатление, что вопрос вступления "больше не является приоритетом". Это мнение за последние дни пришлось услышать от нескольких собеседников "ЕП", работающих в Киеве. А позиция следящих за Украиной из столиц — обычно еще более скептическая", — отмечается в материале ЕП.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Родина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. Главы ведомств просили президента ветировать закон. Однако Зеленский вечером 22 июля подписал его.

Накануне украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

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