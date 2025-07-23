Зеленський зруйнував рух України до ЄС, коли настав момент обійти угорське вето Орбана

фото: president.gov.ua

Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який Президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти. Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.

Київ має тут контраргумент. Мовляв, пауза у русі до ЄС – це провина Євросоюзу, а не України. Мовляв, ми усе виконали, але вперлися у вето Угорщини. Та іронія долі у тому, що якраз у липні в України з'явився шанс пробити цю стіну.

У Брюсселі були готові на тектонічний зсув у ставленні не лише до України, а й до процедури вступних переговорів як такої.

"По суті, у ЄС планувати "кинути" Орбана і обійти його вето", — йдеться в повідомленні.

Була призначена навіть дата відкриття першого кластера. Зазначається, що Зеленський знав про унікальну можливість, З кінця червня він особисто брав участь у домовленостях про неї.

Аж тут з України полився вал негативних новин: атака на Бюро економічної безпеки (БЕБ), політично вмотивоване переслідування Шабуніна та заміна євроінтеграційного блоку уряду.

На цьому тлі рівно тиждень тому Київ отримав повідомлення: готовності до альтернативного плану поки немає, його відклали на осінь. Утім, джерела "ЄвроПравди" наголошують: не йдеться про те, що ЄС так "покарав" Київ за перші ознаки зриву реформ. Картина складніша. Головною причиною відтермінування став брак готовності з боку самого Євросоюзу; однак певний вплив подій навколо БЕБ також був, це неможливо заперечити.

Але все це не має значення після подій цього тижня.

Президент Зеленський, знаючи про зрушення у ЄС, не лише не припинив, а й посилив атаку на реформи. Руйнування незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) перетнуло червоні лінії для ЄС. І тепер наявність або відсутність угорського вето вже не має вирішального значення. Брудну роботу замість Віктора Орбана виконала сама Україна.

В ЄС розраховували і на взаємний рух з боку України, і він був. Але тепер це у минулому.

"Після останніх дій Зеленського у частини європейців склалося враження, що питання вступу "більше не є пріоритетом". Цю думку за останні дні довелося почути від кількох співрозмовників "ЄП", що працюють у Києві. А позиція тих, хто слідкує за Україною зі столиць — зазвичай ще більш скептична", — зазначається в матеріалі ЄП.

Скандал довкола НАБУ і САП

Вчора, 22 липня, народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон. Однак Зеленський ввечері 22 липня підписав його.

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

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