11:25  17 июля
Стало известно, что за самолет киевляне видели в небе над столицей
07:29  17 июля
Грозы, град и шквалы – в Украине объявлен желтый уровень опасности
15:19  17 июля
В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу
UA | RU
UA | RU
17 июля 2025, 15:43

Рада проголосовала за новый состав Кабмина

17 июля 2025, 15:43
Читайте також українською мовою
фото: AFP/ANDRII NESTERENKO
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада согласовала представленный премьером Свириденко новый состав Правительства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко – министр юстиции;

Светлана Гринчук – министерша энергетики;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова – министерша ветеранов Украины;

Игорь Клименко – министр внутренних дел;

Оксен Лисовой – министр образования и науки;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения;

Сергей Марченко – министр финансов;

Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

*Дениса Шмыгаля как министра обороны и Андрея Сибига как министра иностранных дел представил Раде на согласование Зеленский, за них будут голосовать отдельно.

Юлия Свириденко официально стала новым премьер-министром Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кабмин политика ВР голосование правительство
Уполномоченная Президента Украины: Зеленский подписал указ о новом назначении Стефанишиной
17 июля 2025, 13:56
Кадровые изменения: Стефанишин – в США, Умеров – в Совет нацбезопасности
17 июля 2025, 10:18
Новое украинское правительство: кто на какой должности
16 июля 2025, 21:17
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
В Киеве женщина родила в авто по дороге в роддом - патрульные помогали: видео
17 июля 2025, 16:07
Залог в $30 тысяч: в Харьковской области задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу
17 июля 2025, 15:59
В Киевской области пьяный сын жестоко убил мать
17 июля 2025, 15:55
В результате ночной атаки на Днепропетровщину один человек погиб, 10 пострадали, - начато расследование
17 июля 2025, 15:51
В Днепре в военной части украли приборов ночного видения на почти 4 миллиона
17 июля 2025, 15:48
На Полтавщине произошло ДТП с несовершеннолетними
17 июля 2025, 15:34
Приказал убить 19 гражданских и 4 пленных под Бучей: сообщено о подозрении командиру из РФ
17 июля 2025, 15:30
В Тернопольской области грузовик снес пикап с дороги
17 июля 2025, 15:29
В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу
17 июля 2025, 15:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »