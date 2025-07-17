Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Верховная Рада согласовала представленный премьером Свириденко новый состав Правительства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.
Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
Герман Галущенко – министр юстиции;
Светлана Гринчук – министерша энергетики;
Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
Наталья Калмыкова – министерша ветеранов Украины;
Игорь Клименко – министр внутренних дел;
Оксен Лисовой – министр образования и науки;
Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
Сергей Марченко – министр финансов;
Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
*Дениса Шмыгаля как министра обороны и Андрея Сибига как министра иностранных дел представил Раде на согласование Зеленский, за них будут голосовать отдельно.
Юлия Свириденко официально стала новым премьер-министром Украины.