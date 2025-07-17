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Владимир Зеленский сделал заявление о новой должности Ольги Стефанишиной. При этом стоит отметить, что недавно она получала подозрения

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews .

Президент подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной. Она будет Специальной уполномоченной Президента Украины по развитию сотрудничества с США.

"В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все соответствующие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах", – говорит Владимир Зеленский.

Напомним, что сейчас против Ольги Стефанишиной открыто уголовное производство по Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Отмечалось, что ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Следует отметить, что это произошло после расследования журналистов, обнаруживших через АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) четыре арестованных актива, среди которых и Дом профсоюзов в Киеве были переданы под управление консорциума "КАМпаритет". Как обнаружили СМИ, этот консорциум связан с бывшим мужем Стефанишиной, а также с советником.

Сама вице-премьер назвала расследование "маниакальной попыткой вплести ее" в дела ее бывших. Она заявила, что Министерство юстиции и не имеет никакого отношения к назначениям в АРМА.