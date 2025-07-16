Новое украинское правительство: кто на какой должности
Народный депутат рассказал, как изменится состав Кабинета министров при новом премьере. В основном это люди из старого склада, но уже на других должностях
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
- Михаил Федоров будет первым вице- и вице по цифровизации;
- Алексей Кулеба – вице-премьер по вопросам восстановления;
- Алексей Соболев станет министром ресурсов: там Минэкономики + Минагро + МинЭкологии;
- Тарас Утко вице по евроинтеграции;
- МинЮст Герман Галущенко;
- Матвей Бедный сохранит должность министра спорта;
- Светлана Гринчук заменяет Германа Галущенко Минэнерго;
- Денис Улютин уходит в МинСоц;
- Наталья Калмыкова сохраняет должность министерства ветеранов;
- Игорь Клименко сохранит за собой портфель главы МВД;
- Оксен Лесной сохраняет должность министра образования;
- Виктор Ляшко сохраняет должность министра здоровья;
- Сергей Марченко сохраняет должность министра финансов;
- Андрей Сибига сохраняет МИД;
- Николай Точицкий точно теряет должность Министра культуры (замену пока не избрали).
Напомним, недавно подал в отставку премьер-министр Денис Шмигаль. Вместо него правительство возглавит Юлия Свириденко, которая раньше была министершей экономики. При этом бывший премьер Шмигаль будет возглавлять Министерство обороны Украины.
Рада отправила правительство Шмыгаля в отставкуВсе новости »
16 июля 2025, 15:17Украина получила нового языкового омбудсмена
15 июля 2025, 21:45Те же люди – новые должности: нардеп рассказал о масштабной перестановке в правительстве
15 июля 2025, 10:42
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Пенсионерка из Днепра потеряла 60 тыс. грн из-за так называемого "банковского" работника
16 июля 2025, 21:42На Днепропетровщине мужчина убил собственную мать, а тело залил бетоном и сбросил в скважину
16 июля 2025, 21:19Смерть в день рождения: 13-летний мальчик утонул в Кривом Роге - подробности
16 июля 2025, 20:53Удар по Доброполью: есть погибший, десятки ранены, под завалами могут быть люди
16 июля 2025, 20:35Денис Шмигаль станет министром обороны – Зеленский
16 июля 2025, 20:25На Буковине чиновника подозревают в растрате 2,8 млн грн на ремонте дорог после наводнения
16 июля 2025, 20:21В Киевской области водитель ВАЗ сбил ребенка
16 июля 2025, 20:09В Запорожье разоблачили нарколабораторию по производству амфетамина
16 июля 2025, 19:54На Днепропетровщине мужчина насиловал 8-летнего мальчика и развращал 10-летнюю девочку
16 июля 2025, 19:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время