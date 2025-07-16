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16 июля 2025, 21:17

Новое украинское правительство: кто на какой должности

16 июля 2025, 21:17
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Фото: Depositphotos
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Народный депутат рассказал, как изменится состав Кабинета министров при новом премьере. В основном это люди из старого склада, но уже на других должностях

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

  • Михаил Федоров будет первым вице- и вице по цифровизации;
  • Алексей Кулеба – вице-премьер по вопросам восстановления;
  • Алексей Соболев станет министром ресурсов: там Минэкономики + Минагро + МинЭкологии;
  • Тарас Утко вице по евроинтеграции;
  • МинЮст Герман Галущенко;
  • Матвей Бедный сохранит должность министра спорта;
  • Светлана Гринчук заменяет Германа Галущенко Минэнерго;
  • Денис Улютин уходит в МинСоц;
  • Наталья Калмыкова сохраняет должность министерства ветеранов;
  • Игорь Клименко сохранит за собой портфель главы МВД;
  • Оксен Лесной сохраняет должность министра образования;
  • Виктор Ляшко сохраняет должность министра здоровья;
  • Сергей Марченко сохраняет должность министра финансов;
  • Андрей Сибига сохраняет МИД;
  • Николай Точицкий точно теряет должность Министра культуры (замену пока не избрали).

Напомним, недавно подал в отставку премьер-министр Денис Шмигаль. Вместо него правительство возглавит Юлия Свириденко, которая раньше была министершей экономики. При этом бывший премьер Шмигаль будет возглавлять Министерство обороны Украины.

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