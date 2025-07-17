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17 липня 2025, 15:43

Рада проголосувала за новий склад Кабміну

17 липня 2025, 15:43
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фото: AFP/ANDRII NESTERENKO
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Верховна Рада погодила представлений прем'єркою Свириденко новий склад Уряду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.

Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністерка енергетики;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова – міністерка ветеранів України;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

*Дениса Шмигаля як міністра оборони та Андрія Сибігу як міністра закордонних справ представив Раді на погодження Зеленський, за них голосуватимуть окремо.

Нагадаємо, Юлія Свириденко офіційно стала новим прем'єр-міністром України.

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