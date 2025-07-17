Рада проголосувала за новий склад Кабміну
Верховна Рада погодила представлений прем'єркою Свириденко новий склад Уряду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.
Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;
Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
Герман Галущенко – міністр юстиції;
Світлана Гринчук – міністерка енергетики;
Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
Наталія Калмикова – міністерка ветеранів України;
Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
Сергій Марченко – міністр фінансів;
Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
*Дениса Шмигаля як міністра оборони та Андрія Сибігу як міністра закордонних справ представив Раді на погодження Зеленський, за них голосуватимуть окремо.
Нагадаємо, Юлія Свириденко офіційно стала новим прем'єр-міністром України.