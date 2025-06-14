08:56  14 июня
В Киеве мужчина погиб, пытаясь скрыться от ТЦК
09:50  14 июня
В центре Киева проходит Марш Равенства за права однополых пар
11:44  14 июня
ВСУ уничтожили колонну российской техники в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
14 июня 2025, 15:59

Стало известно, сколько власти регионов потратили на закупку беспилотников с начала 2025 года

14 июня 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Специалисты подсчитали, сколько власти регионов потратили на закупку беспилотников для Сил обороны в первом квартале 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на UA War Infographics.

Наибольшие затраты в Запорожской области, которую возглавляет Иван Федоров и Елена Жук. Этот регион выделил на беспилотники около 472 млн грн.

В топ-5 регионов, где меньше всего потратили на покупку дронов, попали

  1. Николаевщина во главе с Виталием Кимом – 1 млн грн;
  2. Закарпатье во главе с Романом Сараем – 1,6 млн. грн;
  3. Тернопольщина во главе с Вячеславом Негодой и Владимиром Болещуком – 2,1 млн грн;
  4. Одесщина во главе с Олегом Кипером и Григорием Диденко – 2,9 млн. грн;
  5. Кировоградщина во главе с Андреем Райковичем и Юрием Дроздом – 2,9 млн. грн.
Название

Напомним, СБУ задержала злоумышленников, которые могли сорвать поставки в Украину средств РЭБ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
закупки регионы беспилотники дроны
За сутки пограничники сбили 10 вражеских беспилотников
12 июня 2025, 11:19
Украинцы могут заработать до 100 тысяч гривен за сбитие вражеских дронов
11 июня 2025, 15:07
ВСУ не хватает FPV-дронов, - СМИ
06 июня 2025, 21:40
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
В Украине ожидаются дожди и грозы
14 июня 2025, 17:11
Зеленский подписал закон о льготах для производителей дронов на оптоволокне
14 июня 2025, 16:44
В Чернигове хотят сделать платным вход в укрытие
14 июня 2025, 16:29
РФ передала Украине тела еще 1200 погибших украинцев
14 июня 2025, 15:16
Украина провела еще один обмен пленными из РФ
14 июня 2025, 15:05
В Киеве СБУ задержала злоумышленников, которые могли сорвать поставки в Украину средств РЭБ
14 июня 2025, 14:53
Киевлянин организовал на Закарпатье схему незаконной переправки мужчин за границу
14 июня 2025, 14:24
В Ивано-Франковске двое мужчин избили военнослужащего
14 июня 2025, 13:40
На Буковине пограничники обнаружили в микроавтобусе беспилотники стоимостью более 4 млн грн
14 июня 2025, 13:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »