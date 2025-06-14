Стало известно, сколько власти регионов потратили на закупку беспилотников с начала 2025 года

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Специалисты подсчитали, сколько власти регионов потратили на закупку беспилотников для Сил обороны в первом квартале 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на UA War Infographics.

Наибольшие затраты в Запорожской области, которую возглавляет Иван Федоров и Елена Жук. Этот регион выделил на беспилотники около 472 млн грн.

В топ-5 регионов, где меньше всего потратили на покупку дронов, попали

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