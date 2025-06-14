Стало известно, сколько власти регионов потратили на закупку беспилотников с начала 2025 года
Специалисты подсчитали, сколько власти регионов потратили на закупку беспилотников для Сил обороны в первом квартале 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на UA War Infographics.
Наибольшие затраты в Запорожской области, которую возглавляет Иван Федоров и Елена Жук. Этот регион выделил на беспилотники около 472 млн грн.
В топ-5 регионов, где меньше всего потратили на покупку дронов, попали
- Николаевщина во главе с Виталием Кимом – 1 млн грн;
- Закарпатье во главе с Романом Сараем – 1,6 млн. грн;
- Тернопольщина во главе с Вячеславом Негодой и Владимиром Болещуком – 2,1 млн грн;
- Одесщина во главе с Олегом Кипером и Григорием Диденко – 2,9 млн. грн;
- Кировоградщина во главе с Андреем Райковичем и Юрием Дроздом – 2,9 млн. грн.
Напомним, СБУ задержала злоумышленников, которые могли сорвать поставки в Украину средств РЭБ.
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