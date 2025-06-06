ВСУ не хватает FPV-дронов, - СМИ

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Украинские военные сообщают о дефиците FPV-дронов. Украина начала серьезно отставать от РФ в количестве и качестве БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на BBC.

"Еще год назад мы могли себе позволить запускать по 100 FPV-шок в день, теперь такого и в помине нет", - сообщил командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Варакин.

Его слова подтверждают десятки других командиров, с которыми пообщались журналисты издания.

Военные говорят, что дроны очень важны для удержания фронта в Украине, постепенно продавливаемого армией РФ.

Напомним, в ночь на 6 июня Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.