Стало відомо, скільки влада регіонів витратила на закупівлю безпілотників від початку 2025 року
Фахівці підрахували, скільки влада регіонів витратила на закупівлю безпілотників для Сил оборони в першому кварталі 2025 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на UA War Infographics.
Найбільші витрати в Запорізькій області, яку очолює Іван Федоров та Олена Жук. Цей регіон виділив на безпілотники майже 472 млн грн.
До топ-5 регіонів, де найменше витратили на купівлю дронів, потрапили
- Миколаївщина на чолі із Віталієм Кімом – 1 млн грн;
- Закарпаття на чолі із Романом Сараєм – 1,6 млн грн;
- Тернопільщина на чолі із В'ячеславом Негодою та Володимиром Болєщуком – 2,1 млн грн;
- Одещина на чолі із Олегом Кіпером та Григорієм Діденко – 2,9 млн грн;
- Кіровоградщина на чолі із Андрієм Райковичем та Юрієм Дроздом – 2,9 млн грн.
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