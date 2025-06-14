Стало відомо, скільки влада регіонів витратила на закупівлю безпілотників від початку 2025 року

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Фахівці підрахували, скільки влада регіонів витратила на закупівлю безпілотників для Сил оборони в першому кварталі 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на UA War Infographics.

Найбільші витрати в Запорізькій області, яку очолює Іван Федоров та Олена Жук. Цей регіон виділив на безпілотники майже 472 млн грн.

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