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14 июня 2025, 14:53

В Киеве СБУ задержала злоумышленников, которые могли сорвать поставки в Украину средств РЭБ

14 июня 2025, 14:53
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух дельцов, которые могли сорвать бесплатные поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как стало известно, злоумышленники начали шантажировать иностранную компанию-производителя устройств РЭБ. Они потребовали взятку у представителей иностранного предприятия. В обмен на 200 тыс. долларов США злоумышленники обещали договориться "со своими контактерами" о положительных выводах по поводу указанных изделий.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили сделку и задержали обоих дельцов после передачи всей суммы взятки, которая происходила в Киеве", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце мая в Киеве задержали налоговиков, торговавших конфиденциальной информацией из баз данных.

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