За сутки пограничники сбили 10 вражеских беспилотников
За последние сутки украинские пограничники сбили 10 вражеских «шахедов»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Еще одна тревожная ночь для Украины. Противник еще раз атаковал ударными беспилотниками типа "shahed-136". Благодаря слаженной работе военнослужащих Морской охраны Государственной пограничной службы Украины семь вражеских дронов были уничтожены в Одесской области во время очередного воздушного удара", - говорится в сообщении.
Еще три российских беспилотника ликвидировали пограничники на Черниговщине.
Напомним, украинцы могут заработать до 100 тысяч гривен за сбивание вражеских дронов.
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