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12 июня 2025, 11:19

За сутки пограничники сбили 10 вражеских беспилотников

12 июня 2025, 11:19
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фото: freepik.com
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За последние сутки украинские пограничники сбили 10 вражеских «шахедов»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Еще одна тревожная ночь для Украины. Противник еще раз атаковал ударными беспилотниками типа "shahed-136". Благодаря слаженной работе военнослужащих Морской охраны Государственной пограничной службы Украины семь вражеских дронов были уничтожены в Одесской области во время очередного воздушного удара", - говорится в сообщении.

Еще три российских беспилотника ликвидировали пограничники на Черниговщине.

Напомним, украинцы могут заработать до 100 тысяч гривен за сбивание вражеских дронов.

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