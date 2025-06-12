За сутки пограничники сбили 10 вражеских беспилотников

фото: freepik.com

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Еще одна тревожная ночь для Украины. Противник еще раз атаковал ударными беспилотниками типа "shahed-136". Благодаря слаженной работе военнослужащих Морской охраны Государственной пограничной службы Украины семь вражеских дронов были уничтожены в Одесской области во время очередного воздушного удара", - говорится в сообщении.

Еще три российских беспилотника ликвидировали пограничники на Черниговщине.

Напомним, украинцы могут заработать до 100 тысяч гривен за сбивание вражеских дронов.