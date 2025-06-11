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11 июня 2025, 15:07

Украинцы могут заработать до 100 тысяч гривен за сбитие вражеских дронов

11 июня 2025, 15:07
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фото: иллюстративное
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Правительство начинает экспериментальный проект, предусматривающий привлечение добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) в противовоздушную оборону. Целью этой инициативы является усиление защиты Украины от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В состав таких групп могут входить добровольцы, а также лица, не подлежащие мобилизации. Для выполнения задач лица смогут использовать собственные автомобили и специальное оборудование.

Участники программы будут получать денежное довольствие до 100 тысяч гривен в месяц, пропорционально степени участия. Финансирование предусмотрено из местных бюджетов.

Напомним, ВСУ показали, как ночью сбивали российские "шахеды".

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