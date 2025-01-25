Общественный антикоррупционный совет подверг критике Умерова за идею объединить АОЗ и ГОТ

Рустем Умеров

Объединение двух предприятий Министерства обороны – Агентства оборонных закупок, которое занимается закупкой оружия для ВСУ, и Государственного оператора тыла, который обеспечивает тыловые нужды войска, – неприемлемо и фактически вредит обороноспособности Украины

Такое заявление сделал Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на фоне скандала, возникшего между главой ведомства Рустемом Умеровым и руководством АОЗ.

"Мы считаем, что идея о фактическом объединении двух агентств с разным функционалом под одним руководителем безусловно вредна для обоих агентств и для системы закупок в целом в текущем историческом моменте", – сказано на фейсбук-странице Общественного совета.

Сам скандал между МОУ и АОЗ вышел в публичную плоскость накануне, 24 января, когда Рустем Умеров заявил, что Минобороны не продлит контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой, мол, из-за провала закупки боеприпасов, "слива" контрактов и информации журналистам и невыполнения КРІ.

Хотя в тот же день Наблюдательный совет агентства со своей стороны продлил ей контракт еще на год. В Общественном совете при МОУ заверили, что решение об избрании руководителя агентства, продлении или не продлении контракта с руководителем, является безоговорочной прерогативой именно Наблюдательного совета, а не оборонного ведомства.

После объявления Умерова об увольнении Безруковой возглавить АОЗ согласился руководитель ДОТ Арсен Жумадилов, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова обвинила министра в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку, в частности, "Центр противодействия коррупции", народный депутат Марьяна Безуглая, глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.