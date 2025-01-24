Новым директором Агентства оборонных закупок станет глава ГОТ Арсен Жумадилов

фото: facebook.com/arsen.zhumadilov

Чиновник подтвердил соответствующую информацию на своей странице в Facebook.

Он также останется руководителем Государственного оператора тыла.

"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время. Построить системную работу по обеспечению войска - моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу", - подчеркнул Арсен. Жумадилов.

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 24 января, объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он анонсировал изменения в системе закупок вооружения из-за полного провала работы Агентства оборонных закупок. Министерство обороны не продлит контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой.