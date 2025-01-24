Новым директором Агентства оборонных закупок станет глава ГОТ Арсен Жумадилов
Сегодня стало известно, что новым директором Агентства оборонных закупок станет глава Государственного оператора тыла, обеспечивающий потребности ВСУ, Арсен Жумадилов
Чиновник подтвердил соответствующую информацию на своей странице в Facebook.
Он также останется руководителем Государственного оператора тыла.
"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время. Построить системную работу по обеспечению войска - моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу", - подчеркнул Арсен. Жумадилов.
Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 24 января, объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он анонсировал изменения в системе закупок вооружения из-за полного провала работы Агентства оборонных закупок. Министерство обороны не продлит контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой.