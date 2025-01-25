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25 января 2025, 18:20

Председатель комитета ВР Радина: Умеров должен подать заявление об отставке

25 января 2025, 18:20
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колаж: RegioNews
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку из-за скандала с "увольнением" директора Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марины Безруковой

Об этом народная депутат Анастасия Радина сообщила на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что Министерством обороны страны в войне должен руководить человек, для которого законность, прозрачность и подотчетность – это не пустой звук.

Нардепка напомнила, что 17 декабря 2024 года министр обороны Рустем Умеров создал независимый наблюдательный совет АОЗ.

За месяц существования этот совет успел принять только решение о продлении контракта с действующей руководительницей Безруковой. Однако это решение оказалось настолько независимым, что возмутило Умерова – он решил уволить директорку.

"Считаю, что такие действия разрушают реформу оборонных закупок и означают ручное вмешательство в закупочные процессы. Неважно, кто окажется в "новом наблюдательном совете", не имеет значения, кто будет дальше руководить агентствами - министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь.

Министр, нарушающий закон; который своими решениями продлевает невыполненные вооруженные контракты; в министерстве которого по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент ДВТП, параллельно с АОЗ ведет вооруженные контракты, не обеспечил исполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны в министерство обороны - также должно подать заявление об отставке", - подчеркнула Анастасия Радина.

К слову, народный депутат Марианна Безугла также требует уволить Рустема Умерова с должности министра обороны Украины. По ее словам, отставка Умерова является неотложным и безотлагательным вопросом национальной безопасности.

Напомним, вчера, 24 января, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны не продлит контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой , с которой в тот же день Наблюдательный совет уже продлил контракт еще на год.

Как известно, АОЗ согласился возглавить руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.

Также сообщалось, что директор АОЗ Марина Безрукова обвинила Рустема Умерова в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности.

Впоследствии общественная организация "Центр противодействия коррупции" подала заявление в НАБУ о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением.

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