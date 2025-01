Послы G7 сделали заявление о конфликте Умерова с Агентством оборонных закупок

Соответствующее заявление G7 обнародовали в социальной сети "Х".

Дипломаты рекомендуют "оперативно урегулировать ситуацию в АОЗ, чтобы сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".

"Соответствие принципам надлежащего управления и рекомендациям НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров", — отмечается в заявлении G7.

