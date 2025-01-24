фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 24 января, объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он анонсировал изменения в системе закупок вооружения из-за полного провала работы Агентства оборонных закупок

Об этом глава Минобороны сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он заявил, что закупки оружия во время войны были усложнены политическими играми, "ливнями" контрактов и пиаром бездействия.

"Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", - констатировал министр.

Из-за полностью проваленной работы Рустем Умеров решил "отстранить всех причастных":

во-первых, Кабмин должен уволить его заместителя - Дмитрия Клименкова;

- Дмитрия Клименкова; во-вторых, Министерство обороны не продлит контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

Кроме того, Рустем Умеров анонсировал назначение Арсена Жумадилова новым директором Агентства оборонных закупок. Соответственно, уже в ближайшее время произойдет перезапуск Наблюдательного совета.

"Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат - неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях", - резюмировал глава Минобороны.

Напомним, в начале января министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

Ранее сообщалось, что в Украине разразился скандал с бракованными минами: завод, с которым государство заключило контракты на поставку 500 тысяч 120-миллиметровых мин для ВСУ, задерживает поставки. При этом уже выдвигает предложения по контрактам на 2025 год.

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