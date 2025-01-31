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Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова на фоне конфликта ведомства из Минобороны обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому

Соответствующее обращение Безрукова обнародовала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Руководитель ОАЗ просит президента вмешаться в ситуацию и "способствовать ее урегулированию исключительно правовым способом".

"Работа АОЗ должна быть возобновлена в ближайшее время, ведь дальнейшее промедление ставит под угрозу критически важные поставки для ВСУ, разрушает доверие доноров и партнеров", – написала Безрукова.

Она подчеркнула, что разгоревшийся вокруг Агентства конфликт не приносит Украине никакой пользы и "не делает чести ни одной из сторон".

"Суть проблемы заключается не просто в попытке уволить меня, а в фактическом разрушении института с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины. Единственный правильный путь выхода из этого кризиса – защитить Агентство оборонных закупок исключительно правовым способом", - отметила Безрукова.

Она также отмечает, что работа Агентства фактически заблокирована - не подписываются платежные документы, не заключают согласованные ранее контракты, просрочивается отчетность.

Безрукова отмечает, что новый руководитель АОЗ не может эффективно руководить ведомством, совмещая это с другой должностью.

Поэтому Безрукова призывает президента "остановить разрушение Агентства оборонных закупок", гарантировать разрешение конфликта исключительно правовым способом и обеспечить полноценную и стабильную работу АОЗ, "без давления, блокировок и атак".

Подробности скандала вокруг Агентства оборонных закупок

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит.

На следующий день, 25 января, в Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на их наблюдательный совет. Там напомнили, что 23 января было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором и это решение было принято единогласно. Поэтому, как заявили в ведомстве, АОЗ продолжит работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет.

В Агентстве также подчеркнули, что подобные действия Минобороны являются "беспрецедентным нарушением всех предварительных договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами".

Руководитель ДОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова обвинила министра в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку, в частности "Центр противодействия коррупции", народный депутат Марьяна Безуглая, глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на фоне скандала между Умеровым и руководством АОЗ выступил с заявлением, что объединение двух предприятий Министерства обороны – Агентства оборонных закупок, которое занимается закупкой оружия для ВСУ, и Государственного оператора тыла, обеспечивающего тыловые нужды войска – является неприемлемым и фактически вредит обороноспособности Украины.

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Украину как можно быстрее разрешить конфликтную ситуацию, возникшую между министром обороны Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ).