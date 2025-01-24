Вопрос национальной безопасности: Безуглая требует уволить Умерова

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Соответствующее заявление она обнародовала в Telegram канале.



"Отставка министра обороны является насущным и безотлагательным вопросом национальной безопасности", - подчеркнула Марьяна Безуглая.



Напомним, 26 ноября 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны Украины.

Как известно, в ноябре прошлого года Министерство обороны отозвало отечественные снаряды для минометов калибра 120 мм. К тому же военные жаловались, что эти снаряды не взрываются и не долетают до цели.

В конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что не намерен увольнять министра обороны Рустема Умерова.