Вопрос национальной безопасности: Безуглая требует уволить Умерова
Народная депутатка Марианна Безуглая призвала уволить Рустема Умерова с должности министра обороны Украины
Соответствующее заявление она обнародовала в Telegram канале.
"Отставка министра обороны является насущным и безотлагательным вопросом национальной безопасности", - подчеркнула Марьяна Безуглая.
Напомним, 26 ноября 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны Украины.
Как известно, в ноябре прошлого года Министерство обороны отозвало отечественные снаряды для минометов калибра 120 мм. К тому же военные жаловались, что эти снаряды не взрываются и не долетают до цели.
В конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что не намерен увольнять министра обороны Рустема Умерова.