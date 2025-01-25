ЦПК обвинил Умерова в совершении преступления и подал заявление в НАБУ: что известно

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Центр противодействия коррупции (ЦПК) подал заявление в НАБУ о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением

Об этом сообщает общественная организация Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Отмечается, что министр обороны Рустем Умеров отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали (Тараса Чмута и Юрия Джигиря).

"Уставом АОЗ предусмотрено создание Наблюдательного совета, то есть у Минобороны как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ. Согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности", такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету. Кроме того, статья 6 Закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета. Таким образом, решение министра о непродлении контракта с руководительницей АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленными властями и служебным положением, умышленно, с целью извлечения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности", — говорится в заявлении ГПК.

Соответственно, общественная организация подала в НАБУ заявление о совершении Рустемом Умеровым преступления по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Полный текст заявления ГПК доступен по этой ссылке.

Напомним, вчера, 24 января, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны не продлит контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой, с которой в тот же день Наблюдательный совет уже продлил контракт еще на год.

Как известно, АОЗ согласился возглавить руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.

Также сообщалось, что директорка АОЗ Марина Безрукова обвинила Рустема Умерова в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности.