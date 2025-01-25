фото: Facebook Марины Безруковой

Глава Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марина Безрукова заявила, что в соответствии с законодательством остается действующим главой ведомства, несмотря на отказ Министерства обороны Украины продлевать с ним контракт. Она назвала это "попыткой изнасиловать все реформы"

Об этом чиновник заявила в эфире Общественного, сообщает RegioNews.

Марина Безрукова подчеркнула, что ее позиция соответствует законодательству, поскольку наблюдательный совет единогласно решит продлить с ней контракт.

"Все документы должным образом оформлены. Поэтому моя позиция неизменна: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и потребностями ВСУ", — заявила Безрукова.

Она также отметила, что была в шоке от обнародованной информации министра обороны Рустема Умерова о непродлении контракта. По ее мнению, "выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу".

Безрукова рассказала журналистам, что раз общалась с Умеровым неделю назад, и никаких претензий к ней не было.

Чиновница подчеркнула, что остается действующим руководителем АОЗ, согласно законодательству.

"Я считаю, что анонсирование руководителя является давлением на Наблюдательный Совет. Происходящее не является нормальным. Мы можем работать в рамках конструктивного взаимодействия, я всегда прислушиваюсь к любой конструктивной критике, и если есть претензии, то я прошу их озвучить, и мы сможем это решить", — убеждена директорка Агентства.

Безрукова также подчеркнула, что не понимает, как Арсена Жумадилова можно назначить на должность главы АОЗ, не нарушив законы и процедуры.

Напомним, вчера, 24 января, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны не продлит контракт с директоркой АОЗ Мариной Безруковой, с которой в тот же день Наблюдательный Совет уже продлил контракт еще на год.

Как известно, АОЗ согласился возглавить руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.