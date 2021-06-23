Кабмин одобрил законопроект о внедрении е-билетов на авто- и горэлектротранспорте

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Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте. Документ будет направлен в Верховную Раду

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале с сегодняшнего заседания правительства, передает RegioNews.

Правительство предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте. Во время заседания одобрили законопроект, утверждающий форму, реквизиты и сведения, которые должны содержать е-билет, — написал Шмигаль.

По его словам, это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе.

Согласно пояснительной записке к проекту, в Украине действует норма 1969 года относительно формы билетов и других проездных документов, порядок продажи и пользования ими.

Вчера стало известно, что депутатам рекомендуют одобрить закон о введении онлайн-прописки. Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует депутатам принять законопроект №5463 об онлайн-прописке.

Как сообщалось, с 10 июня в Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках и начали действовать электронные больничные.

Раньше в правительстве рассказали, когда в Украине могут состояться первые электронные выборы. В Украине можно будет проводить электронные выборы лишь после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дия".

Еще 17 мая Зеленский пообещал, что с 24 августа Украина войдет в режим "без бумажных документов". Также планируется и комплексная электронная публичная услуга, когда можно получить несколько услуг по одному заявлению.