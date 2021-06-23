13:44  23 июня
Бизнес в Днепре обяжут контролировать вредные выбросы в воздух и воду - Филатов
10:39  23 июня
В Киеве Центр массовой вакцинации будет работать 4 дня - КГГА
08:11  23 июня
Сутки на Донбассе: в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 июня 2021, 13:55 166

Кабмин одобрил законопроект о внедрении е-билетов на авто- и горэлектротранспорте

23 июня 2021, 13:55 166
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте. Документ будет направлен в Верховную Раду

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале с сегодняшнего заседания правительства, передает RegioNews.

Правительство предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте. Во время заседания одобрили законопроект, утверждающий форму, реквизиты и сведения, которые должны содержать е-билет, — написал Шмигаль.

По его словам, это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе.

Согласно пояснительной записке к проекту, в Украине действует норма 1969 года относительно формы билетов и других проездных документов, порядок продажи и пользования ими.

Вчера стало известно, что депутатам рекомендуют одобрить закон о введении онлайн-прописки. Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует депутатам принять законопроект №5463 об онлайн-прописке.

Как сообщалось, с 10 июня в Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках и начали действовать электронные больничные.

Раньше в правительстве рассказали, когда в Украине могут состояться первые электронные выборы. В Украине можно будет проводить электронные выборы лишь после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дия".

Еще 17 мая Зеленский пообещал, что с 24 августа Украина войдет в режим "без бумажных документов". Также планируется и комплексная электронная публичная услуга, когда можно получить несколько услуг по одному заявлению.

Кабмин электронный билет Денис Шмыгаль законопроект электронный документооборот

Разумков оценил скорость рассмотрения законопроектов в Раде
21 июня 2021, 18:59
Правительство хочет пустить на празднование 30-й годовщины Независимости почти 5,5 млрд грн
19 июня 2021, 18:45
В Украине заработает электронный "Реестр квалификаций"
16 июня 2021, 17:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua