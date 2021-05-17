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17 мая 2021, 11:49 9

Зеленский обещает, что с 24 августа Украина войдет в режим "без бумажных документов"

17 мая 2021, 11:49 9
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина войдет в так называемый режим paperless 24 августа, когда украинцы будут праздновать государственный праздник - День Независимости.

Как передает RegioNews, об этом глава государства рассказал на форуме "Украина 30. Цифровизация”.

24 августа Украина войдет в режим paperless, то есть никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумаги было действительно не на бумаге", – сообщил Зеленский.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый paperless (обмен документами в электронной форме). Документ должен урегулировать вопросы связанные с предоставлением и получением услуг без вмешательства чиновников.

Напомним, что в Раде могут отложить окончательный переход на электронный документооборот.

Украина Владимир Зеленский президент услуги документ

 
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