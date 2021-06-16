16:46  16 июня
В Мариуполе планируют повысить стоимость проезда: сколько придется платить
14:26  16 июня
Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА
17:59  16 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 17:58 119

В Украине заработает электронный "Реестр квалификаций"

16 июня 2021, 17:58 119
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине заработает электронный ресурс, который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

С помощью Реестра квалификаций работодатели в открытом доступе смогут проверять достоверность документов о наличии квалификации работников.

Кабинет министров на своем заседании принял соответствующее постановление "Об утверждении положения о Реестре квалификаций". Его разработало Национальное агентство квалификаций.

Указано, что квалифцентры будут оценивать результаты обучения лиц, полученные путем неформального обучения или информального образования, будут присваивать профессиональные квалификации и признавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.

Глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк объяснил, что на первом этапе в реестре будет:

информация об аккредитованных квалификационных центрах,

документы, подтверждающие присвоение квалификации конкретному человеку,

перечень профессиональных стандартов, заявки на их разработку,

учет экспертов по аккредитации квалификационных центров,

информация о квалификации.

HR департаментам больше не нужно будет искать на различных ресурсах, обычно бумажных, информацию о списке квалификаций, необходимые компетентности работников или наличие профессионального стандарта. Все это можно будет получить на едином ресурсе, - сказал Баланюк.

Он сообщил, что каждый, кто захочет подтвердить свою квалификацию, конвертировать свои умения, навыки и компетентности в сертификат о присвоении квалификации и иметь возможность официально трудоустроиться, может зайти на сайт Реестра и получить необходимую информацию.

В Национальном агентстве квалификаций проинформировали, что в конце 2020 года Реестр квалификаций запустили в Beta-версии, и теперь он готов для полноценной работы.

Напомним, 3 июня Рада приняла новый закон: в Украине создадут реестр всех профессий.

реестр документ работа Кабмин сайт

Кабмин объявил конкурс на должности заместителей главы НСЗУ
16 июня 2021, 16:58
Кабмин хочет заработанные на "евробляхах" 1,4 млрд. грн. потратить на борьбу с COVID-19
16 июня 2021, 15:09
В правительстве готовят законопроект о реформировании системы оплаты труда госслужащих
11 июня 2021, 16:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram