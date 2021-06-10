08:52  10 июня
В Украине за сутки зафиксировали 1 785 новых случаев COVID-19
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
11:06  10 июня
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 11:59 37

В Украине начали действовать электронные больничные

10 июня 2021, 11:59 37
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине с 10 июня заработали электронные больничные

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уже с 1 сентября этого же года все медучреждения должны сформировать больничные в электронном виде.

В Минздраве убеждены, что цифровизация больничных поможет уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере, а также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что электронные больничные являются основанием для получения пособия по беременности и родам, а также по временной потере трудоспособности.

Украина

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua