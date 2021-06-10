В Украине начали действовать электронные больничные

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В Украине с 10 июня заработали электронные больничные

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уже с 1 сентября этого же года все медучреждения должны сформировать больничные в электронном виде.

В Минздраве убеждены, что цифровизация больничных поможет уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере, а также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что электронные больничные являются основанием для получения пособия по беременности и родам, а также по временной потере трудоспособности.