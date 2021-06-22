Депутатам рекомендуют принять закон о введении онлайн-прописки

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Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует депутатам принять законопроект №5463 об онлайн-прописке

Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента, передает RegioNews.

Законопроект вводит декларацию и регистрации места проживания в электронной форме.

Согласно документу, место проживания декларируется в жилье, которое находится в частной собственности, а также в жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, спецучреждениях.)

Место жительства можно будет зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, которое подлежит приватизации, и в служебном жилье.

В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования или регистрации места жительства.

Комитет рекомендует данный проект по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее переселенцам разрешили без прописки получать права и регистрировать автомобиль.