В правительстве рассказали, когда в Украине могут состояться первые электронные выборы

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В Украине можно будет проводить электронные выборы лишь после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дия"

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию "Гордон", пишет RegioNews.

Он заявил, что правительство не ставило перед собой цель сделать электронное голосование.

"Для нас это следствие. Наша цель - оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы", - сказал Федоров.

Министр добавил, что финальное решение, смогут ли пройти выборы в электронном формате, будет приниматься исходя из того, смогут ли в 2023 году оцифровать все госуслуги.

Напомним, недавно Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным.