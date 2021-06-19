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19 июня 2021, 18:45 86

Правительство хочет пустить на празднование 30-й годовщины Независимости почти 5,5 млрд грн

19 июня 2021, 18:45 86
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Фото: Сайт КМУ
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Правительство намерено потратить на празднование 30-й годовщины независимости страны 5 423,2 миллиона гривен

Об этом говорится в заключении Министерства финансов распоряжение Кабмина, который есть в распоряжении ЕП, пишет RegioNews.

Минфин в графе "Стоимостная величина влияния на показатели бюджетов" отмечает, что реализация всех предусмотренных в распоряжении мер и празднованию 30-й годовщины потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн грн.

Также отмечается, что дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий составляет 1,6 млрд грн.

В Минфине хотят к проекту плана мероприятий отнести лишь меры, имеющие соответствующее финансовое обеспечение. В то же время их реализация должна осуществляться в результате и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, которые не запрещены законодательством.

Напомним, ранее сообщалось, что в День Независимости в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и салютом.

Кабмин Украина деньги бюджет правительство

 
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