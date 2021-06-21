Разумков оценил скорость рассмотрения законопроектов в Раде

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил производительность труда парламента во время и после коронавірусного карантину.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

В частности спикер парламента отметил, что "турборежим" в Раде – это выдумка журналистов.

"Турборежима" как такового не было. Это придумали журналисты. Давайте будем откровенны. Если вы сейчас посмотрите о количестве законопроектов, которые проходят в день, их не меньше, чем было раньше", – заявил Разумков.

По словам Председателя Верховной Рады, по полной процедуре парламент может рассмотреть три законопроекты за день, но иногда этот показатель возрастает до 20. По его оценкам, этот темп сравнимый с тем, которого народные депутаты придерживались с начала каденции 9 созыва.

Мы остаемся в той же скорости, которая была и раньше. Единственное, что COVID - 19 объективно уменьшил пропускную способность Верховной Рады Украины. Верховная Рада ни одного дня не была на карантине, но она меняла график своей работы и работала больше в комитетах, на территориях", – признал Разумков.

Напомним, в этом же интервью председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что закон об олигархах, предложенный президентом Зеленским должен быть дополнен законом о лоббизме.