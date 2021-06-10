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В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках
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10 июня 2021, 08:34 1251

В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках

10 июня 2021, 08:34 1251
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Фото: из открытых источников
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Начиная с четверга, 10 июня, в Украине вступил в силу закон, которым вводится учет трудовой деятельности в электронной форме

Как передает RegioNews, об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Речь идет о Законе Украины от 5 февраля 2021 года № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Законом вводится учет трудовой деятельности в электронной форме, что позволяет не оформлять/не вести бумажные трудовые книжки", - говорится в сообщении.

Так, согласно закону, ПФУ в течение пяти лет должен включить в Государственный реестр должны сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

Кроме того, при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

В то же время сообщается, что по желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста.

Напомним, 5 февраля в Украине ввели электронные трудовые книжки.

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