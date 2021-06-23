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23 червня 2021, 13:55 160

Кабмін схвалив законопроєкт про впровадження е-квитків на авто- та міськелектротранспорті

23 червня 2021, 13:55 160
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Документ буде направлений до Верховної Ради

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі з сьогоднішнього засідання уряду, передає RegioNews.

Уряд пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті. Під час засідання схвалили законопроєкт, який затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток, — написав Шмигаль.

За його словами, це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, в Україні діє норма 1969 року щодо форми квитків та інших проїзних документів, порядок продажу і користування ними.

Учора стало відомо, що депутатам рекомендують схвалити закон про запровадження онлайн-прописки. Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує депутатам прийняти законопроєкт №5463 про онлайн-прописку.

Як повідомлялося, від 10 червня в Україні почав діяти закон про електронні трудові книжки і почали діяти електронні лікарняні.

Раніше в уряді розповіли, коли в Україні можуть відбутися перші електронні вибори. В Україні можна буде проводити електронні вибори лише після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".

Ще 17 травня Зеленський пообіцяв, що із 24 серпня Україна увійде в режим "без паперових документів". Також планується і комплексна електронна публічна послуга, коли можна отримати кілька послуг за однією заявою.

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