13:47  24 декабря
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Татарову: на когда и в чем причина
17:28  24 декабря
В Минздраве объяснили, почему рестораны на Новый год будут работать всю ночь
18:10  24 декабря
Боевики пять раз обстреливали силы ООС, двое военных ранены
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2020, 15:36 15

САП оспаривает передачу дела заместителя Ермака Татарова от НАБУ в СБУ

24 декабря 2020, 15:36 15
Читайте також українською мовою
В Ведомстве заявляют, что категорически не согласны с таким решением
В Ведомстве заявляют, что категорически не согласны с таким решением
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласны с передачей расследования дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова от НАБУ в Службу безопасности Украины и уже подали апелляцию на это решение.

Об этом журналистам сообщила прокурор САП после суда об избрании меры пресечения Олегу Татарову, передает RegioNews.

В Антикоррупционной прокуратуре заявляют, что в этом деле на данный момент НАБУ уже не является органом досудебного расследования, поскольку вчера, 23 декабря заместитель Генпрокурора Симоненко определил подследственность в уголовном производстве против Олега Татарова за главным следственным управлением СБУ.

Суд отложил заседание для оповещения надлежащего прокурора. У нас (САП. – Ред.) таких полномочий нет. Мы не согласны (со сменой подследственности. – Ред.) и подали апелляционную жалобу. Она находится в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Материалы из Печерского райсуда еще не пришли", - заявила прокурор САП.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручения ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. Однако, как сообщили в СМИ, в антикоррупционном суде не получали информации о переносе заседания по Татарову. Поэтому заседание должно состояться.

суд САП апелляция уголовное дело коррупция Олег Татаров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения - СМИ
24 декабря 2020, 14:12
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Татарову: на когда и в чем причина
24 декабря 2020, 13:47
Дело Татарова: Венедиктова заявила о непричастности к передачи дела из НАБУ в СБУ
24 декабря 2020, 13:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »