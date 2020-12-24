САП оспаривает передачу дела заместителя Ермака Татарова от НАБУ в СБУ

В Ведомстве заявляют, что категорически не согласны с таким решением

В Ведомстве заявляют, что категорически не согласны с таким решением

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласны с передачей расследования дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова от НАБУ в Службу безопасности Украины и уже подали апелляцию на это решение.

Об этом журналистам сообщила прокурор САП после суда об избрании меры пресечения Олегу Татарову, передает RegioNews.

В Антикоррупционной прокуратуре заявляют, что в этом деле на данный момент НАБУ уже не является органом досудебного расследования, поскольку вчера, 23 декабря заместитель Генпрокурора Симоненко определил подследственность в уголовном производстве против Олега Татарова за главным следственным управлением СБУ.

Суд отложил заседание для оповещения надлежащего прокурора. У нас (САП. – Ред.) таких полномочий нет. Мы не согласны (со сменой подследственности. – Ред.) и подали апелляционную жалобу. Она находится в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Материалы из Печерского райсуда еще не пришли", - заявила прокурор САП.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручения ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. Однако, как сообщили в СМИ, в антикоррупционном суде не получали информации о переносе заседания по Татарову. Поэтому заседание должно состояться.