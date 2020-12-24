Дело Татарова: Венедиктова заявила о непричастности к передачи дела из НАБУ в СБУ

Она взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в этом деле

Она взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в этом деле

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в Службу безопасности Украины.

Как передает RegioNews, об этом она рассказала в комментарии "Украинской правде".

Согласно закону я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве (52020000000000655), больше известного как "дело Нацгвардии или Татарова", - говорится в сообщении.

По ее словам, она взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров и процессуальные полномочия в этом деле были возложены на заместителя генпрокурора - Алексея Симоненко.

Генеральный прокурор подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на определения Печерского и апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного криминального суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. Однако, как сообщили в СМИ, в антикоррупционном суде не получали информации о переносе заседания по Татарову. Поэтому заседание должно состояться.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

24 декабря Татаров прибыл на заседание ВАКС, где ему должны избрать меру пресечения.