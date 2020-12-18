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18 декабря 2020, 14:45 24

Татаров отреагировал на подготовку вручения ему подозрения

18 декабря 2020, 14:45 24
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По информации СМИ, ему должны вручить подозрение в коррупции
По информации СМИ, ему должны вручить подозрение в коррупции
Фото: Telegram
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Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения.

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

Татаров заявил, что председатель НАБУ Артем Сытник такими действиями якобы сводит с ним "личные счеты".

В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты", - написал Татаров.

Он также заявил, что "пройдет этот путь", будет доказывать свою невиновность и "достойно ответит".

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров Офис президента НАБУ САП коррупция уголовное дело
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