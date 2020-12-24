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24 декабря 2020, 14:12 302

Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения - СМИ

24 декабря 2020, 14:12 302
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Пока что неизвестно, по какому делу вызывают главу КСУ
Пока что неизвестно, по какому делу вызывают главу КСУ
Фото: из открытых источников
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Офис генерального прокурора планирует сегодня, 24 декабря, вручить повестку главе Конституционного суда Александру Тупицкому с целью вызова для предъявления ему подозрения.

Как передает RegioNews, фотографию повестки опубликовало издание LIGA.net.

Исходя из документа, Тупицкий должен будет прийти для вручения подозрения в Офис генпрокурора в понедельник, 28 декабря, в 09:30.

Как отмечают в издании, повестку Тупицкому Офис генпрокурора вручит уже сегодня, 24 декабря. При этом на данный момент неизвестно, по какому делу вызывают главу КСУ, так как база реестра досудебных расследований закрыта и узнать эту информацию оттуда невозможно.

Напомним, НАПК просит суды закрыть 62 дела по нардепам из-за скандального решения КСУ. Среди должностных лиц, дела которых будут закрыты - глава КС Тупицкий.

суд Офис генпрокурора подозрение КСУ Александр Тупицкий
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