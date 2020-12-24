Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения - СМИ
Офис генерального прокурора планирует сегодня, 24 декабря, вручить повестку главе Конституционного суда Александру Тупицкому с целью вызова для предъявления ему подозрения.
Как передает RegioNews, фотографию повестки опубликовало издание LIGA.net.
Исходя из документа, Тупицкий должен будет прийти для вручения подозрения в Офис генпрокурора в понедельник, 28 декабря, в 09:30.
Как отмечают в издании, повестку Тупицкому Офис генпрокурора вручит уже сегодня, 24 декабря. При этом на данный момент неизвестно, по какому делу вызывают главу КСУ, так как база реестра досудебных расследований закрыта и узнать эту информацию оттуда невозможно.
Напомним, НАПК просит суды закрыть 62 дела по нардепам из-за скандального решения КСУ. Среди должностных лиц, дела которых будут закрыты - глава КС Тупицкий.