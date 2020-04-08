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08 апреля 2020, 08:41 6

За сутки террористы 10 раз открывали огонь: бойцы ВСУ не пострадали

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08 апреля 2020, 08:41 6
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За прошедшие сутки 7 апреля в зоне проведения ООС было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, потерь среди военных нет
Фото: flickr
За прошедшие сутки 7 апреля в зоне проведения ООС было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, потерь среди военных нет

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также произошла вражеская атака с беспилотника на автомобиль журналистов одного из украинских телеканалов.

В районе Каменки по позициям Вооруженных сил Украины формирования Российской Федерации выпустили восемь мин калибра 82 мм, а также применяли противотанковые гранатометы. Из гранатометов и стрелкового оружия обстрелы велись по опорным пунктам у Марьинки и Авдеевки.

С минометов запрещенных калибров боевики совершили обстрелы позиций у Новотошковского и Новозвановки - всего 9 мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

В штабе ООС сообщили, что противник получил адекватный ответ, за минувшие сутки потерь среди военнослужащих не было.

7 апреля получил ранения один российский наемник, также украинские военные повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.

Ночью 8 апреля оккупанты вели обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций у села Павлополь, утром была обстреляна Марьинка. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность.

Напомним, в понедельник, 6 апреля, вооруженные формирования России совершили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых – с применением запрещенных минометов 120 и 82 калибра.

7 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 15 человек заразились коронавирусом.


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