За сутки террористы 10 раз открывали огонь: бойцы ВСУ не пострадали
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также произошла вражеская атака с беспилотника на автомобиль журналистов одного из украинских телеканалов.
В районе Каменки по позициям Вооруженных сил Украины формирования Российской Федерации выпустили восемь мин калибра 82 мм, а также применяли противотанковые гранатометы. Из гранатометов и стрелкового оружия обстрелы велись по опорным пунктам у Марьинки и Авдеевки.
С минометов запрещенных калибров боевики совершили обстрелы позиций у Новотошковского и Новозвановки - всего 9 мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.
В штабе ООС сообщили, что противник получил адекватный ответ, за минувшие сутки потерь среди военнослужащих не было.
7 апреля получил ранения один российский наемник, также украинские военные повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.
Ночью 8 апреля оккупанты вели обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций у села Павлополь, утром была обстреляна Марьинка. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность.
Напомним, в понедельник, 6 апреля, вооруженные формирования России совершили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых – с применением запрещенных минометов 120 и 82 калибра.
7 апреля в Донецкой области и временно неподконтрольной ВСУ ее части 15 человек заразились коронавирусом.
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