Украина отправила в Италию самолет с дезинфекторами и гуманитаркой
Об этом со ссылкой на ТСН передает RegioNews.
Отмечается, что также в Италию отправили пять тонн дезинфицирующей жидкости, которую предоставила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Дезинфекторы и гуманитарную помощь отправили вслед за украинскими медиками, которые уже находятся в Италии.
Известно, что речь идет о 20 медиках, которые на добровольных началах помогают итальянцам бороться с эпидемией коронавируса.
Как сообщили в МВД, миссия украинских медиков будет продолжаться 14 дней.
Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которым предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.
4 апреля, 20 медиков систем МВД и Минздрава добровольно улетели помогать итальянским врачам. Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь – специальный груз дезинфекторов.
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