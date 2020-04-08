09:32  08 апреля
В Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668
11:39  08 апреля
Эпидемии в европейских странах вышли на пик
12:19  08 апреля
СМИ узнали, какую должность занимал брат Ермака в СНБО
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2020, 09:17 15

Украина отправила в Италию самолет с дезинфекторами и гуманитаркой

Читайте також
українською мовою
08 апреля 2020, 09:17 15
Читайте також українською мовою
В 7:00 утра 8 апреля из киевского аэропорта "Жуляны" в Италию вылетел самолет АН-72 с гуманитарной помощью
Фото: ТСН
В 7:00 утра 8 апреля из киевского аэропорта "Жуляны" в Италию вылетел самолет АН-72 с гуманитарной помощью

Об этом со ссылкой на ТСН передает RegioNews.

Отмечается, что также в Италию отправили пять тонн дезинфицирующей жидкости, которую предоставила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дезинфекторы и гуманитарную помощь отправили вслед за украинскими медиками, которые уже находятся в Италии.

Известно, что речь идет о 20 медиках, которые на добровольных началах помогают итальянцам бороться с эпидемией коронавируса.

Как сообщили в МВД, миссия украинских медиков будет продолжаться 14 дней.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которым предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля, 20 медиков систем МВД и Минздрава добровольно улетели помогать итальянским врачам. Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь – специальный груз дезинфекторов.


коронавирус самолет Италия ГСЧС гуманитарная помощь
В Украине количество больных коронавирусом может достичь 60 тысяч
07 апреля 2020, 21:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 12:41
В Чонобильський зоне продолжает расширяться крупный пожар
07 апреля 2020, 19:05
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 12:41
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
Последние Популярные
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Алёна Коханчук
Все блоги »
Тимошенко против Порошенко: кто будет хозяйничать в Сумах
08 апреля 2020, 12:00
Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области
07 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »