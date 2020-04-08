Украина отправила в Италию самолет с дезинфекторами и гуманитаркой

В 7:00 утра 8 апреля из киевского аэропорта "Жуляны" в Италию вылетел самолет АН-72 с гуманитарной помощью

Фото: ТСН

В 7:00 утра 8 апреля из киевского аэропорта "Жуляны" в Италию вылетел самолет АН-72 с гуманитарной помощью

Об этом со ссылкой на ТСН передает RegioNews.

Отмечается, что также в Италию отправили пять тонн дезинфицирующей жидкости, которую предоставила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дезинфекторы и гуманитарную помощь отправили вслед за украинскими медиками, которые уже находятся в Италии.

Известно, что речь идет о 20 медиках, которые на добровольных началах помогают итальянцам бороться с эпидемией коронавируса.

Как сообщили в МВД, миссия украинских медиков будет продолжаться 14 дней.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которым предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля, 20 медиков систем МВД и Минздрава добровольно улетели помогать итальянским врачам. Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь – специальный груз дезинфекторов.