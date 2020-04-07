В Украине количество больных коронавирусом может достичь 60 тысяч

Согласно пессимистическому сценарию, до конца апреля количество больных коронавирусом COVID-19 может достичь 60 тысяч, при этом людские потери оценивают в 4500 человек

Фото: flickr

Согласно пессимистическому сценарию, до конца апреля количество больных коронавирусом COVID-19 может достичь 60 тысяч, при этом людские потери оценивают в 4500 человек

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