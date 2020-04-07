В Украине количество больных коронавирусом может достичь 60 тысяч
Об этом говорится в прогнозе "Мирового центра данных" Киевского политехнического института, передает RegioNews.
Отмечается, что в Украине пик заболеваемости ожидают на 51-52 день от первого зарегистрированного больного, то есть 22-23 апреля.
"После достижения этого максимума вследствие жестких карантинных мероприятий в стране должен произойти "излом" предыдущей тенденции и начаться снижение скорости роста количества случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Согласно оптимистическому сценарию, показатели заболеваемости и смертности можно уменьшить в три раза, однако это зависит от эффективности действий власти.
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Напомним, по состоянию на 7 апреля в Киеве количество больных увеличилось на 12 человек и составляет 279, среди них - четверо детей и один медработник, один человек умер.
По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая
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