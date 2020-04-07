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В Украине количество больных коронавирусом может достичь 60 тысяч
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07 апреля 2020, 21:35 27

В Украине количество больных коронавирусом может достичь 60 тысяч

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07 апреля 2020, 21:35 27
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Согласно пессимистическому сценарию, до конца апреля количество больных коронавирусом COVID-19 может достичь 60 тысяч, при этом людские потери оценивают в 4500 человек
Фото: flickr
Согласно пессимистическому сценарию, до конца апреля количество больных коронавирусом COVID-19 может достичь 60 тысяч, при этом людские потери оценивают в 4500 человек

Об этом говорится в прогнозе "Мирового центра данных" Киевского политехнического института, передает RegioNews.

Отмечается, что в Украине пик заболеваемости ожидают на 51-52 день от первого зарегистрированного больного, то есть 22-23 апреля.

"После достижения этого максимума вследствие жестких карантинных мероприятий в стране должен произойти "излом" предыдущей тенденции и начаться снижение скорости роста количества случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Согласно оптимистическому сценарию, показатели заболеваемости и смертности можно уменьшить в три раза, однако это зависит от эффективности действий власти.

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Напомним, по состоянию на 7 апреля в Киеве количество больных увеличилось на 12 человек и составляет 279, среди них - четверо детей и один медработник, один человек умер.

По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая


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