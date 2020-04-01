Карантин в Украине на Пасху могут ужесточить до режима "все в масках"

В Украине могут ввести дополнительные, более жесткие карантинные меры на период с 6 по 24 апреля

Фото: president.gov.ua

В Украине могут ввести дополнительные, более жесткие карантинные меры на период с 6 по 24 апреля

Как сообщает RegioNews, об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"На совещании была рассмотрена возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для предотвращения этого власть уже провела переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений.

Как пояснили в ОП, пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

31 марта Минздрав обновил алгоритмы оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

31 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может длиться минимум два месяца - до 12 мая.