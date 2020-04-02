Коронавирус выявили в Вооруженных Силах Украины

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован один случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19

Фото: mil.gov.ua

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован один случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные командования Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 01.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом – пневмония. Того же дня, методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное.

Также в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 2 апреля запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.

Кроме того, на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 72 человека.

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Напомним, по состоянию на утро 2 апреля в Украине подтверждены 804 случая COVID-19, 20 летальных и 13 человек выздоровели.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.