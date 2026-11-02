Раненый мужчина и поврежденный энергообъект: последствия атаки на Киевщину

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В Киевской области в результате вражеской атаки ранения получил мужчина. Также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В частности, в Обуховском районе мужчина получил обломочное ранение шеи. Его госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки возник пожар. Огонь уничтожил легковой автомобиль и прицеп, еще один автомобиль получил повреждения.

В Белоцерковском районе вражеские беспилотники повредили объект энергетической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 2 ноября российские войска атаковали Украину 193 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 26 локациях. Также на девяти локациях рухнули обломки сбитых целей.