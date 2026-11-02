Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Кировоградщины

Фото: ГСЧС Кировоградщины

В Кропивницком районе Кировоградской области в результате российской атаки возник пожар на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Спасатели ликвидировали возгорание

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар произошел вчера вечером. Спасатели работали на месте под постоянной угрозой повторных обстрелов.

Возгорание полностью ликвидировано.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека. В общем российские войска нанесли 939 ударов по 52 населенным пунктам области.