Россиян напугали фейковой ядерной угрозой: неизвестные взломали приложение МЧС

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В ночь на 2 ноября неизвестные сломали мобильное приложение Министерства чрезвычайных ситуаций России

Об этом сообщили в МЧС России и ASTRA, передает RegioNews.

После кибератаки пользователям начали поступать фейковые сообщения о якобы ядерном ударе по всем регионам РФ.

В разосланном уведомлении говорилось о запуске ядерных боеголовок на носителях P1-SUN по всей территории России. Кроме того, граждан призвали запастись продовольствием на три недели и скрыться в подвалах.

В российском ведомстве подтвердили массированную кибератаку на мобильное приложение. Там заявили, что злоумышленникам удалось осуществить рассылку ложной информации среди населения.

Специалисты работают над устранением уязвимости и восстановлением нормального функционирования приложения.

В то же время в МЧС РФ заверили, что система оповещения населения работает в штатном режиме. По утверждению ведомства, излом мобильного приложения не повлиял и не может повлиять на его работу.

По состоянию на 4.00 2 ноября работы по восстановлению приложения еще продолжались.

Напомним, вечером 1 ноября официальное приложение "Воздушная тревога" сломали – уведомления сообщали о радиационной и химической опасности, уличных боях и угрозе "Орешника" на русском языке.

Впоследствии стало известно, что приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновляет работу после кибератаки. Пользователям снова доступны push-уведомления о воздушных тревогах и информация об уровне опасности на карте.