Зеленский готов сесть за стол переговоров с Трампом и Путиным в Турции

Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным в Турции

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN Türk в Стамбуле, сообщает RegioNews.

По словам президента, Турция могла бы выступить посредником в организации такой встречи. Он также подчеркнул, что личные отношения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с Трампом и Путиным могут помочь переговорному процессу.

Зеленский отметил, что переговоры технических групп в Абу-Даби и встреча лидеров являются параллельными процессами. На уровне технических групп планируется обсудить энергетическое и морское перемирие, обмен военнопленными, а также подготовку к встрече на самом высоком уровне.

В то же время, главным вопросом переговоров лидеров должно стать полное и безусловное прекращение огня с введением действенного механизма контроля за его соблюдением.

Также на повестке дня могут быть гарантии безопасности для Украины, ее восстановление и территориальный вопрос.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится отказаться от своих территорий и не будет признавать оккупированные Россией земли, в том числе Крым, российскими.

"Нашим приоритетом является обеспечение перемирия на существующей линии фронта, а уже потом обсуждение других вопросов", – отметил президент.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Анкары принять участие в возобновлении дипломатического процесса между Украиной и Россией для прекращения войны.

Ранее сообщалось, что Украина, США и Россия договорились провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд первой половины ноября.