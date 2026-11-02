11:40  01 ноября
На Ровенщине мотоциклист вылетел в кювет и погиб
07:46  02 ноября
Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека
09:40  02 ноября
В Киеве возобновили движение по красной линии метро: где еще действуют ограничения
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2026, 09:13

Россия атаковала Украину почти 200 дронами: есть попадания на 26 локациях

02 ноября 2026, 09:13
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Украину 193 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 154 вражеских цели, в том числе 58 реактивных дронов Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атаку противник осуществлял по направлениям Орла, Курска, Брянска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму. Среди примененных беспилотников были Shahed, в том числе реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 26 локациях. Также на девяти локациях рухнули обломки сбитых целей.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека. В общем российские войска нанесли 939 ударов по 52 населенным пунктам области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война БПЛА ПВО российская армия дроны
Российские дроны попали в пятиэтажку в Харьковской области: 12 пострадавших
02 ноября 2026, 08:27
Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека
02 ноября 2026, 07:46
Российский удар по Винницкой области: погибла 13-летняя девочка, количество раненых выросло
02 ноября 2026, 07:12
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Россияне ударили авиабомбами по Изюму: погиб человек, есть раненые
02 ноября 2026, 10:49
Раненый мужчина и поврежденный энергообъект: последствия атаки на Киевщину
02 ноября 2026, 10:28
Зеленский готов сесть за стол переговоров с Трампом и Путиным в Турции
02 ноября 2026, 10:06
В Киеве возобновили движение по красной линии метро: где еще действуют ограничения
02 ноября 2026, 09:40
Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Кировоградщины
02 ноября 2026, 09:24
Оккупанты воспользовались перемирием на Херсонщине: что зафиксировал Генштаб
02 ноября 2026, 08:51
Российские дроны попали в пятиэтажку в Харьковской области: 12 пострадавших
02 ноября 2026, 08:27
Россиян напугали фейковой ядерной угрозой: неизвестные взломали приложение МЧС
02 ноября 2026, 08:13
Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека
02 ноября 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Денис Казанский
Олег Полищук
Все блоги »