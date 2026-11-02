Россия атаковала Украину почти 200 дронами: есть попадания на 26 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Украину 193 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 154 вражеских цели, в том числе 58 реактивных дронов Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атаку противник осуществлял по направлениям Орла, Курска, Брянска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму. Среди примененных беспилотников были Shahed, в том числе реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, зафиксировано попадание вражеских беспилотников на 26 локациях. Также на девяти локациях рухнули обломки сбитых целей.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека. В общем российские войска нанесли 939 ударов по 52 населенным пунктам области.