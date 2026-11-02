Оккупанты воспользовались перемирием на Херсонщине: что зафиксировал Генштаб

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Российские войска использовали режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области для усиления своих позиций

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

По данным военных, во время гуманитарной операции в Олешках Силы обороны Украины соблюдали режим тишины и действовали в соответствии с достигнутыми договоренностями.

В то же время, российские войска использовали гуманитарную паузу для обустройства своих позиций. В частности, за это время зафиксировали ротацию подразделений, укрепление оборонных рубежей, расширение антидроновой защиты на дорогах и увеличение логистических возможностей, в том числе подвоз боеприпасов.

В Генштабе также отметили, что благодаря соблюдению режима тишины, гуманитарные грузы удалось доставить по назначению.

Кроме того, украинцы и украинки, изъявившие желание уехать из Олешек, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, 31 октября гуманитарная операция по эвакуации жителей временно оккупированных Олешков в Херсонской области завершилась успешно. Самому старшему эвакуированному человеку – 94 года, самому младшему – чуть больше года. Вместе с жителями города удалось вывезти их домашних животных, в том числе собак, кошек, попугая и енота.

Согласно договоренностям российской и украинской сторон маршрут эвакуации жителей Олешков пролегал через РФ и Беларусь в Украину.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это одна из самых больших договоренностей о деэскалации на юге Украины с начала полномасштабной войны.